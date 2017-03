Inviterer til hyggekveld og moteshow

Loge Storfjord nr. 111 inviterer til hyggekveld med moteframsyning onsdag 5. april. Arrangementet er blitt til ein årleg tradisjon, som brukar å vere særs populært.

Særs populært

– Dette er noko vi gjer kvart år før påske. Alle er velkomne, og vi håpar jo på fulle hus. Det pleier å vere rift om billettane, seier Torids Urke som altså på vegner av Logen inviterer til moteframsyning, kaffi, mat og underhaldning. Sistnemnde står Kristin Storstein og Morgan Pedersen for. Dei stiller med song og gitar under arrangementet som går føre seg i Odd Fellow lokala.

– Moteframsyninga skuldast at vi har loge-medlemmar som har hatt butikk. Då tenkte vi at det kunne vere kjekt å kombinere noko slikt med hyggekvelden, seier Urke som av erfaring ser at det stort sett er damene som er interesserte.

Vil støtte nærområdet

– No kan ein sjå fram mot ein hyggeleg kveld – vi kallar det jo hyggekveld! Det blir masse flotte gevinstar, og vi kjem til å kose oss, seier Urke som også kan melde om at inntektene frå billett- og loddsal vil bli brukt til å støtte lag og gode formål i nærområdet til logen.