Lågaste arbeidsløysa på eit år

Mars er tredje månaden på rad at arbeidsløysa for vanlege sesongsvingigar har gått ned. Særleg den siste månaden har nedgangen vore størst, og arbeidsløysa er no på landsbasis den lågaste på eit år.

Det er noko variasjon i utviklinga mellom dei ulike kommunane, men regionane utviklar seg i same retning. Arbeidslysa i Nordmøre og Sunnmøre er 3,2 prosent, mens det i Romsdalen er 3,1 prosent arbeidsløyse.

– Det at det er blitt mindre permitteringar og oppseiingar enn frykta, samt at vi har fått mange arbeidssøkjarar i tiltak er to forhold som bidreg til den gode utviklinga dei siste månadane, seier fylkesdirektør Stein Veland.

I mars var det registrert 81.300 heilt arbeidsledige hos Nav, ein nedgang på 8.000 personar samanlikna med mars i fjor. Arbeidsløysa er no på 2,9 prosent, ned frå 3,2 prosent i mars i fjor.

Nedgang i Stranda

Stranda er blant dei som bidreg til den positive utviklinga. I løpet av mars har arbeidsløysa i kommunen gått ned med ti personar. Men ser ein på utviklinga over heile året har arbeidsløysa i Stranda auka med ni personar. No er til saman 66 personar i kommunen heilt utan arbeid, 40 menn og 26 kvinner. Dette utgjer ei arbeidsløyse på 2,6 prosent i heile arbeidsstokken til Stranda kommune.

Utviklinga i dei nærliggande kommunane

I Norddal har det ikkje vore nokon endring i arbeidsløysa den siste månaden, framleis er altså 1,3 prosent, eller 13 personar, i kommunen arbeidsledige. I løpet av det siste året har derimot arbeidsløysa minska med 13 personar.

I Sykkylven er det i dag 81 arbeidsløyse, etter at tre fleire hamna i arbeid i løpet av mars.

5 fleire personar blei arbeidsløyse i Stordal kommune i løpet av førre månad, og totalt er no 2,4 prosent arbeidsløyse.