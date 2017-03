Strandafjellet skisenter best i TV2-test

Denne veka har «TV2 hjelper deg» sjekka prisen på skisenter.

TV-programmet, som gjekk på lufta i går kveld torsdag, har testa kva ein familie på fire må betale for dagskort på 29 skisenter – dei fleste i Norge, men nokre av dei også i Sverige.

I pristesten var det Strandafjellet skisenter som kom best ut med sin familiepakke til 1.050 kroner.

Grong skisenter, som er på andreplass i pristesten, er 40 kroner dyrare.

Trysil, Hemsedal og Oslo Vinterpark var dei dyraste med ein pris på 1.540 kroner for to vaksne og to barn.

Billigast i Sverige er Riksgränsen med 1.262 kroner.

Her kan du sjå alle testresultata.