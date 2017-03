Kjem på sokkel utanfor det gamle rådhuset

Æra blir Are Kalvø til del, har vi gjennom fleire kjelder fått stadfesta.

Ei av desse kjeldene er Kaløv sjølv.

Audmjuk

Kalvø inntek ei audmjuk haldning til det heile.

- Eg syns det er flaut og ufortent, byrjer han før han senker stemma nokre hakk:

- Men eg likar det veldig, veldig godt.

Han innrømmer å ha fått informasjon om prosjektet i førekant.

- Eg fekk eit hint om dette for ei tid tilbake, og ga då uttrykk for det same som eg no seier til deg: At eg syns det er flaut og utfortent- men at eg likar det veldig, veldig godt, seier Kalvø.

Han sto ikkje sjølv modell for prosjektet, det lot seg av ulike årsakar gjere.

- Eg har ikkje stått modell, det er brukt eit bilete av meg som utgangspunkt for utforminga av monumentet. Eg hadde eigentleg gledd meg til å stå modell, for det trur eg at eg er god på. Men det lot seg diverre ikkje gjere, seier Kalvø.

Statua snart ferdig

Ryktene om heidringa av Kalvø har pågått nokre månader. Via mellommenn fekk vi opplyst at ei gruppe av næringslivsaktørar i Stranda hadde gått saman for å planlegge og skaffe pengar til prosjektet.

Vi byrja difor å ringe rundt til aktuelle næringslivsaktørar i Stranda. Det var ikkje mange som ville snakke med Sunnmøringen, og i alle fall ikkje under fullt namn. Men vi lukkast til slutt med å få tak i ein fabrikksjef.

- Stemmer det at du er med i ei arbeidsgruppe som utreder moglegheita for å få Are Kalvø på sokkel utanfor rådhuset, spør vi.

- Du, det vil eg ikkje kommentere, seier fabrikksjefen og legg på.

Han ringer opp nokre timar seinare, og er meir snakkesalig.

- Sidan nyhenda allereie har nådd Sunnmøringen, så har eg ikkje noko anna val enn å stadfeste. Men vi har ikkje utreda om Are Kalvø skal på sokkel utanfor rådhuset. Vi har skaffa pengar, og statua er i ferd med å bli ferdig. Vi har planar om avduking under Strandadagane i september. Statua blir sett opp ei tid før, utan at eg har nøyaktig tidsplan på dette, seier fabrikksjefen.

- Har de søkt kommunen om løyve til dette?

- Nei, er svaret frå fabrikksjefen.

Etter kva Sunnmøringen har grunn til å tru, er skulptøren lokal – frå Stordal. Statua skal utformast i rein, italiensk marmor – av typen som òg vart nytta ved Den norske Opera i Bjørvika.

- Vi ville sjølvsagt gå for ein lokal kunstnar når vi heidrar Stranda sin største komikar, seier fabrikksjefen.

Fabrikksjefen kjem med ei sterk oppmoding til oss om ikkje å publisere saka.

- Om de går offentleg ut med dette, er det ei sterk fare for at investorane trekker seg. Og då blir vi sitåande igjen med heile rekninga på 700.000 kroner, seier han.

- Dette skal vi ordne

Det er ikkje noko grunn til at fabrikksjefen skal vere så veldig uroa, viser det seg etter ein telefon til ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp).

- Du, dette skal vi ordne. Vi har fleirtal i formannskapet, og eg skal her og no garantere at vi får fleirtal i kommunestyret, seier Tryggestad.

- Men Senterpartiet har då ikkje fleirtal i kommunestyret?

- I denne saka kjem eg til å vere uhyre streng, så fleirtalet er allereie sikra. Denne gongen er eg budd på å bruke makt for å få gjennomført tiltaket, seier han.

På spørsmålet om kvar ein skal ta pengane frå, viser han til det økonomiske resultatet for kommunen i fjor.

- Fordi vi fekk eit så knakande godt resultat, er eg viljug til å bruke betydelige pengar på dette tiltaket. Fordi det er så viktig, seier ein entusiastisk ordførar.

Han er full av lovord om initativet frå næringslivsaktørane i Stranda.

- Det er heilt strålande, og ein garanti for at det blir gjennomført. Og byggeløyve skal ordne seg, seier han.

- Ikkje snakka med meg

I og med at Tryggestad lovar «betydelege pengar» til prosjektet, må det ifølge reglane utformast ei budsjettendring som skal opp til politisk handsaming. Det er ei oppgåve for rådmann Åse Elin Hole.

Ho blir heilt taus i telefonen når vi ringer.

- Kva er det du seier, spør ho før vi blir bedne om å vente på telefon til ho har fått sjekka saka nærmare.

Ho ringer tilbake sju minuttar seinare.

- No har eg sjekka med ordføraren, og det ser ut til å stemme at han har lova vekk nesten 700.000 kroner utan å snakke med meg eller økonomisjefen først, seier Hole.

- Det er ganske fortvilande, og eg aner ikkje kvar han meiner vi skal ta pengane frå. Her har ganske enkelt ordføraren gått langt ut over sine fullmakter, seier ein uvanleg oppbrakt rådmann.

- Eg skal skrive sak til politisk handsaming, men eg kjem til å rå sterkt imot dette, seier Hole.

- Om dette går igjennom i formannskapet og i kommunestyret, kjem eg med protokolltilførsel i begge høva. Og dei blir kvasse, lovar ho.

- Få for all del med deg at dette ikkje har noko med Kalvø å gjere – han fortener all den heider han kan få. Men her er det altså reint prinsipielt at eg protesterer, understrekar rådmannen.