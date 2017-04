Her kan du sjå kor det blir asfalt

Til saman skal Statens vegvesen asfaltere 110 km fylkesveg og 150 km riksveg i Møre og Romsdal

– Vi prioriterer strekningar som er sporete og har dårleg standard, seier leiar for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas.

Måler dekketilstand

Kvart år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesvegar. Det gjer ein med hjelp av ein laserskanner som er montert på ein bil. Ein får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser utviklinga over år.

God oversikt

– Vi har sett i verk årlege målingar helt sidan 1990. Vi har difor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingane er grunnlaget for prioriteringane våre, dvs. kva for vegar som får asfalt i år og de neste årene, seier Lunaas i ei pressemelding.

78 mill. kroner

I Møre og Romsdal har fylkeskommunen løyvde 78 millionar kroner til asfaltering av fylkesvegar.

På det klikkbare kartet øvst i saka kan du sjå nøyaktig kva for eit asfalttiltak som blir utført i nærleiken av deg.