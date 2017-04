- Må statse på rike turistar

– Dei siste to, tre åra har reiselivet i Noreg hatt ein fantastisk volumvekst, men vi kan ikkje sjå at lønsemda for reiselivsnæringa har auka tilsvarande, seier direktør Per-Arne Tuftin i bransjeorganisasjonen Norsk reiseliv.

Distriktshotell taper pengar

Han peikar på at mange overnattingsstader har mykje ledig kapasitet i store delar av året. Spesielt i distrikta.

– Så mykje som 41 prosent av hotella i distrikta tapte pengar i 2015. Det er veldig mykje, og eitt av tre hotell i Noreg går med underskot, seier han til Nynorsk pressekontor.

Det samla hotellbelegget i 2015 var på 53 prosent.

– Det betyr at halvparten av alle hotellrom står ledige viss ein ser året under eitt, seier Tuftin.

Utvida sesong for rike reiselystne

For å bøta på dette meiner Norsk reiseliv det er viktig å trekkja til seg turistar også utanom høgsesongen.

– I høgsesongen juli og august er svært mange overnattingsstader fullbooka. Også for vinterdestinasjonane ser vi også at det er godt belegg både i januar, februar og til dels i mars, medan det i resten av året er svært mykje ledig kapasitet, seier Tuftin.

Betalingssterke turistar

Han meiner innsatsen i større grad dessutan bør rettast inn mot betalingssterke turistar.

– Noreg er ikkje eit masseturist-land. Difor er det viktig for oss at Noreg satsar endå meir på pengesterke turistar som kan koma til Noreg ikkje berre i høgsesongen, men også spreidd utover i året. Vi må rett og slett tena meir per besøkjande, sa Tuftin på eit pressetreff måndag.

Han meiner at Noreg har mykje å tilby rike turistar som er opptekne av aktivitetar og det å ta del i mat- og kulturopplevingar.

– Treng vinteropne turistruter

Tuftin meiner det er særleg viktig å leggja til rette for at mindre reiselivsverksemder i distriktet når dei rette målgruppene og dermed kan betra lønsemda.

– For å få til det må vi syta for at Noreg er ope på ein heilt annan måte også utanom høgsesongen, slik at turistane som kjem hit om vinteren har høve til å besøkja museum og andre turistattraksjonar. Det betyr også at ein i større grad må ha rutegåande transport som er open om vinteren.