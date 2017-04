Kan bli stengt

Nettstaden hellesylt.info melder i dag, onsdag, at det kan gå mot oppbod for Peer Gynt Galleriet.

Dei skriv at bakgrunnen for dette er økonomiske vanskar.

–Eg trudde vi hadde forhandla fram avtalar og eit økonomisk opplegg som kunne sikre drift i år. Vidare hadde vi på gang samarbeid med andre som ville gje inntekter og drift frå 2018 og i mange år framover og verkeleg setje Hellesylt på kartet. Eg er kjempeskuffa over at opplegget rauk. Om det ikkje skulle kome opp løysingar i dagane fram til generalforsamlinga har ikkje styret noko anna valg enn å melde oppbud slik situasjonen er. Peer Gynt Galleriet AS vil difor bli stengt i 2017, seier Dag Stadheim, advokat og styreleiar til hellesylt.info.

Styret har kalla inn til ekstraordinær generalforsamling 24. april.