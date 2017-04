Påskegåve mot matsvinn

I nasjonale media har det i det siste vore skreve mykje om matsvinnet. Butikkar forsøker å minske delen mat dei kastar ved å innføre tilbodskasser med varer som nærmar seg best-føre-datoen.

Dette tiltaket har også Kiwi på Stranda hengt seg på. Men kanskje er varene dei overrekker til den private organisasjonen Rusomsorg vest, avdeling Tafjord, det viktigaste tiltaket dei har for å redusere matsvinnet?

Då er det snakk om varer dei ikkje lengre har lov til å selje på grunn av datostemplinga. Det varierer stort kor mykje som ligg i kassa som blir henta kvar fredag.

Ekstra til rusomsorg

Når det nærmar seg påske, håpar dei på å kunne bidra litt ekstra til rusomsorga, og vil i neste veke overrekke både dei vanlege utgåtte varene, og litt anna mat.

Bli med på gåva

– Det har vore mange Kiwi-butikkar rundt i landet som har brukt å gjere dette. Når vi også vil vere med, er Tafjorden eit lett val. Og så er ei minsking av matsvinnet bra for miljøet, seier Randi Tandstad, butikksjef ved Kiwi Stranda.

No er oppfordringa frå Kiwi at også kundane blir med på støtta til dei i Tafjorden. Dei har sat ut ei handlevogn, og håpar at kundane vil kjøpe noko og putte i vogna, der innhaldet blir levert til organisasjonen.

– Vi oppfordrar andre til å vere med å støtte dei i Tafjorden. Kjøp ei tørrvare og putt ho i vogna, seier Tanstad.

Utruleg takknemleg

Og at dette er bidrag som blir sett pris på er det ingen tvil om. Forutan støtte frå lokale kyrkjelydar står nemleg Rusomsorg Vest i Tafjorden heilt på eigne bein.

– Vi er heilt prisgitt frivillige gjevarar. Det er kolossalt viktig for oss. Hadde alle butikkar tenkt som Kiwi Stranda, kunne vi ha drive endå betre, seier Steinar Valdersnes, dagleg leiar i Rusomsorg Vest, som har to avdelingar, den største på Nappane, litt nord for Bergen.

– Eg må berre seie at det er heilt fantastisk. Vi er utruleg takknemleg for den kreative løysinga som Kiwi på Stranda tek i bruk, seier Valdersnes som kan melde at alle brukarane skal vere saman i påska.

– Dei kjem frå Nappane på tysdag, og blir verande til og med andre påskedag. Det blir veldig fint. No blir det påskefeiring, seier han.