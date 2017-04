Svært glatt på vegen

På flata vest for skitrekket låg ein bil på sida, og i Hevsdalen ned mot Stranda låg ein personbil godt planta i veggrøfta.

Politiet på Sunnmøre har ikkje fått melding om dei to uhella, og ein må difor rekne med at det ikkje ha vore personskade.

Kranbil på veg

Kranbil var varsla for det første uhellet. Ein kamerat til føraren fortalde til Sunnmøringen at uhellet skjedde ved 06.30-tida, og at han hadde fått ansvar for å tilkalle kranbil. Føraren skal ikkje ha komme til skade, men måtte reise vidare for å rekkje eit fly.

Sludda på fjellet

Det er svært glatt i spora etter at det har sludda ein del i morgontimane på fjellovergangar. Operasjonsleiar Kenneth Sætre ved Politiet på Sunnmøre fortel at ein ikkje har fått inn meldingar på vegane om hendigar på grunn av været.