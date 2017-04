Påskeeggjakta i Geiranger er i gang

Kvart år legg Sunnmøringen ut påskeegg i eit av bygdelaga. I fjor var det Liabygda sin tur – i år har turen kome til Geiranger.

Jakta tek til i dag, torsdag.

Vi skal sjølvsagt ikkje røpe for mykje om kor dei fire egga ligg, men vi har lagt ut tips i form av bilde frå gøymestadene, som du kan sjå øvst i denne saka.

Dei som finn egga, kan byte dei inn i ein pose smågodt.

Bytehandelen finn stad på kontoret til Sunnmøringen, i Sjøgata 13 på Stranda, førstkomande måndag. Vi har kontortid frå 08.30 til 15.30.

Dersom du ikkje har anledning til å kome hit, stiller vi med ein journalist utanfor Geiranger skule måndag ettermiddag (10. april) mellom klokka 17.00 og 18.00. Det er også mogleg å gjere andre avtaler med oss om det ikkje passar. Då kan du ringe oss på telefon 70 26 11 22, eller sende ein epost til post@sunnmoringen.no.

Journalistane våre er klare til å ta bilde av og snakke litt med dei heldige finnarane. Den einaste regelen er at det er maksimalt eitt påskeegg per person. Dersom du finn to, må du dele med ein annan, eller legge egget tilbake.

God jakt!