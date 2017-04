Rår til støymåling

Grand er under oppussing, og det er søkt om skjenkeløyve for utestaden. I samband med dette, har det kome brev frå naboar i bygninga som er uroa over støyplager frå utestaden.

Innsplel frå legen

Kommunelegen i Stranda har kome med innspel i saka, og rår kommunen til at det blir føretatt ei støymåling.

Ei støymåling av utestaden vart føretatt i 2008.

Skjenkeløyve

Skjenkeløyve til utestaden skal handsamast i Helse-, oppvekst- og kulturutvalet, før dei kjem med si innstilling til kommunestyret som gjer endeleg vedtak i saka.