Strandar med snitt fart på 170 km/t

Motorsykkelen køyrde så fort at politiet ikkje fekk stoppa vedkomande, men etterforskinga førte snart til at ein mann busett på Stranda blei sikta for å ha køyrt i 171 km/t, melder Sunnmørsposten.

Hendinga skal ha skjedd i september i fjor, og mannen i 30-åra er no dømd til 30 dagar fengsel.

Nektar for å ha køyrt

– Tingretten har funne mannen skuldig i å ha køyrt med ei gjennomsnittsfart på minst 170 km/t på ein god og om lag sju kilometer lang tunnelstrekning, der høgste tillatne fart er 80 km/t, skriv Sunnmørsposten.

I retten skal politiet ha forklart at dei ikkje klarte å ta igjen mannen, til trass for at dei haldt ei fart på 200 km/t gjennom tunnelen. I sin begrunnelse påpeikar retten at vegforhalda i tunnelen er gode, men at skadepotensialet er særs alvorleg i ein tunnel.

Ein politibetjent forklarar også at mannen føretok fleire forbikøyringar inne i tunnelen, med riskioen det følgjer med seg.

Mannen har nekta for at det var han som køyrde motorsykkelen, men retten merkar seg at den tiltalte ikkje har noko etterprøvbar forklaring på kva han føretok seg denne dagen, og som eventuelt kunne reise tvil om skuldspørsmålet.

Yrkessjåfør

– Påtalemakta har foreslått ei fengselsstraff på 30 dagar. Etter rettspraksis er dette i alle fall ikkje for strengt, meiner dommarane, og har dømt mannen til fengsel i 30 dagar, skriv Sunnmørsposten. Dei opplyser om at mannen har vore yrkessjåfør. No er han altså framdømd førarkort i 30 månader.