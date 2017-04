Luftig akrobatikk på Hellesylt

-Dette vert ei kick-off helg for ekstremsporten. Vi kjem saman for å ha det gøy, seier Åsmund Vaage, som saman med dei andre i leiinga kallar engasjementet «reinspikka idealisme“. Over 300 frivillige er med for å avvikle festivalen som har base i Volda. (Se program) I Hellesylt blir det x-air, det vil seie dei meir luftige aktivitetane.

Helsetkopen

I år (20/4-23/4) som i fjor vert det det ein kallar X-base med fallskjermhopping frå fjellet Helsetkopen ved Hellesylt. Deltakarane blir frakta opp med helikopter. Dette er ein konkurranse der ein skal filme det ein gjer. Den andre konkurransen gjeld speed-flying, der ein mellom anna skal ha presisjonslanding. I tillegg er det lagt opp til ein aktivitet med fallskjermhopping. Det blir felles campus-område ved Helsetvannet.

Røynde

-Potensielt kan det vere over hundre deltakarar på konkurransane og aktiviteten, seier Vaage, som strekar under at tryggleiken er sett høgt, og i konkurransane er det berre dei mest røynde som tek del, seier Vaage.

Gratis konsert

Nytt av året er ein bygdefest med gratis konsert. Artisten Øystein Eckhoff skal ha denne gratiskonserten fredag.

-Vi vil så gjerne gje noko attende til bygda. Grunneigarane har vore svært generøse med oss, seier Vaage.

I tillegg til dei luftige aktivitetane blir det arrangert x-creek i Bygdelva i Hellesylt både torsdag, fredag og laurdag. Laurdag kveld er det stor premieutdeling i Volda.