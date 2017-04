Sol og byger søndag

- Med litt kaldare vêr blir det flotte tilhølve i trekket også resten av påska, seier dagleg leiar Stian Græsdal ved Stranda Skisenter til Sunnmøringen

Nesten rekord

Fredag hadde senteret det nest beste besøket sidan nytrekka kom på plass i 2009. Laurdag tok det litt lenger tid før det store innrykket kom. Græsdal forklarar at det plar vere slik laurdag i påskeveka. Då må folk ut og handle. Græsdal meiner at det blir fine tilhøve resten av påska. Med den vindretninga som er meld, trur han det blir lite nedbør.

Skyar litt til

Langfredag var truleg den beste dagen når det gjeld sol. Resten av påska kan ifølgje Værvarslinga på Vestlandet vente litt meir skya vêr, sjølv om sola vil kome fram.

- Eit høgt skylag vil skugge litt for sola i grenseområda til Sogn og Fjordane laurdag ettermiddag og søndag, men det er usikkert kor langt nord det kjem, seier vakthavende meteorolog, Anne Mette Olsen ved Værvarslinga på Vestlandet til Sunnmøringen.

Snø over 200 meter

Medan det har vore skya, men opphald i dag laurdag, kan vi vente spreidde byger søndag og måndag. Over 200 meter kan dette kome som snø.

-Men innimellom vil sola skinne. Tysdag blir ein god dag, fortel meteorologen. Når sola ikkje varmar, kan det bli kaldt, men middeltemperaturen i indre fjordstrok fredag var rundt ni varmegrader.

3000 i trekket

Mange har nytta det fine på på Strandafjellet til å kome seg ut. Fredag var ein stor utfartsdag med over tusen bilar og over 3.000 i trekket. Då nærmar det seg rekord for Strandafjellet.