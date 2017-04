Reiselivet på rundreise

Stranda og Valldal er to av stoppestadene komande tysdag. Med på turen er folk som jobbar med sal eller har ei vertskapsrolle innan servicebransjen.

Vertskapsrolle

- Her med folk som jobbar med sal eller i vertskapsroller innan hotell, byrå, transportselskap og aktivitetsbedrifter frå fleire stader på Sunnmøre. Det er Oddhild Breivik som er salssjef for møte og konferansemarknaden (MICE) i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre som i samarbeid med næringa har sett saman opplegget, heiter det i ei pressemelding frå Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Styrke kunnskap

- Vi har ei marknadsgruppe for dette segmentet og dei har uttrykt behov for å styrke kunnskapen om området vårt samstundes som ein trengde å bli kjent med kvarandre.

Stranda og Valldal først

Vi skal besøke Stranda og Valldal i denne runden, og planen er at dette skal bli ein av tre visningsturar for våre eigne i vårt eige nærområde, og med det som mål at auka kunnskap skal gjere oss tryggare i å selje Sunnmøre som det soleklare valet for bedrifter som enten skal ha eit møte med opplevingar i tillegg, eller som ein rein sosial tur, opplyser Oddhild Breivik.

Programmet ser slik ut:

Paviljongen på Roalden, Stranda og Skinkerådhuset. Trollbryggeriet. i Liabygda, Møte aktørane frå Valldal Naturopplevingar, Valldal Klatrepark, Tafjord Kraft og Skredsenter, Valldal Fjordhotell samt andre aktørar.