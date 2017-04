Turist skadd i rygg

Røde Kors melde like før kl. 22.00 at ein hadde fått pasienten fram til bil, og at han blir køyrd til omsorgsenteret i Geiranger for å vente på ambulanse og helsepersonell.

Røde Kors hjelper

Politiet melde ved 20.30 tida at Røde Kors var på veg, og ein halvtime seinare at dei var på plass. Personen skal høyre til ei gruppe fransktalande, og ein har fått hjelp av publikum til å tolke.

Skadar i ryggen

Personen er ute i terrenget, og skal ha skada seg i ein arm og i ryggen. Operasjonsleiar John Bratland ved Sunnmøre Politidistrikt seier til Sunnmøringen at det er skadar i ryggen som gjer at ein ikkje vil køyre ambulansen i møte. Han blir difor verande på omsorgsenteret inntil helsepersonell kjem dit.