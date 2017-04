Har bestilt ny sightseeingbåt

Geiranger Fjordservice har inngått ein avtale med Maritime Partner om kjøp av ein ny turistbåt for fjordsightseeing.

Dette vil vere den største båten selskapet har bygd – og dei må altså sjølv bygge om for å få plass til å lage den.

Tenker grønt

Katamaranen blir laga av miljøvenleg og resirkulert materiale, og vil bruke eit miljøvenleg framdriftssystem så langt dette er mogleg. Det blir blant anna lagt til rette for at fartøyet skal kunne drivast med hydrogen, når dette blir mogleg.

– Meir enn 50 prosent av skroget og overbygget blir bygd i allereie resirkulert aluminium, som kan resirkulerast på nytt når båten ikkje lenger er i bruk, seier Maritime Partner i ein uttale.

Designa for utsyn

Når den er ferdig, vil den ha plass til 147 passasjerar.

Store vindaugsareal skal sørgje for at også dei som er inne i salongen skal få nyte den flotte naturen.

Utvidar flåten

Geiranger Fjordservice seier i ein uttale at responsen blant turistar har vore så positiv at dei såg behov for å utvide flåten. Dei kjem til å behalde båten dei brukar i dag, M/S Geirangerfjord.

I tillegg til fjordsightseeing, er den nye båten også lagt til rette for charterturar og reservebåtoppdrag for hurtigbåtar i sommarsesongen.