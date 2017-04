Varslar om flakskred

Natt til i dag, fredag, melde ein tilsett i Statens vegvesen om eit middels stort vått flakskred i Norddal kommune.

Då var det Breiskreda i Eidsdal som gjekk.

Skredet blei registrert på infralyd, og er lagt inn i varslingstenesta regObs klokka 00.44.

Lite flakskred

Klokka 13.52 i dag melde ein anonym observatør at det var gått eit lite vått flakskred på Muldsvorhornet i Hornindal.

Skredet skal ha gått 800 meter over havet, og var naturleg utløyst.

– Det gjekk med det same sola titta fram. Såg eit ganske likt, ferskt i bilen i same høgde og himmelretning, skriv observatøren.

Betydeleg snøskredfare

Varslingstenesta varsom.no melde at lokalt mykje nedbør og vind føre til auka snøskredfare på Sunnmøre.

Dei ber folk om å unngå leområde og andre terrengformasjonar i bratt terreng der vinden legge frå seg ustabile nysnøflak.

– Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finst overalt kor det ligg mykje nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som bind seg saman til mjuke flak og som sprekk opp eller fester seg dårleg til den eldre snøen under. Eit typisk teikn er snø som sprekk opp rundt skiene/brettet, skriv dei.

Varsom.no melde at det er snøskredfare 3 – betydeleg for Sunnmøre gjennom helga. Det same gjeld for Trollheimen, Romsdal, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn.