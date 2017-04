Fleire ønske - færre kroner

Det er søkt om støtte for meir enn 4,4 mill. kroner, medan det berre er 700.000 kroner til fordeling. I 2011 var det på meir enn 1,4 mill. kroner. Pengane kjem frå det fylkeskommunale utviklingsfondet.

Fordelast etter kriterium

– Dette betyr at det vert anten streng prioritering av kva søknader som skal få støtte eller det blir smurt tynt ut over alle kvalifiserte søkjara, seier næringssjef Inge Bjørdal til Sunnmøringen. Han fortel at det er opp til politikarane å bestemme korleis midla skal fordelast, men det er sett opp visse kriterium.

Spanande idear

Bjørdal fortel at det er mange spanande idear det er søkt midlar til. Han reknar med at sakshandsaminga vil vere ferdig før sommarferien, men dette er også avhengig av når formannskapet har høve til å ta opp saka.

Dokumentasjon

- Dersom det viser seg at det manglar dokumentasjon slik at eg må bruke tid til innhenting av tilleggsinformasjon, kan denne tidsplanen sprekke, skriv næringssjef Inge Bjørdal til søkjarane.