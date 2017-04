Tida renn ut for unikt galleri

Det økonomiske alvoret heng likevel over den unike samlinga som har gått med underskot fleire år på rad. Dersom det ikkje kjem opp andre løysingar i løpet av få veker, blir styret likevel tvunge til å søke skifteretten om styrt avvikling.

Alvor pregar aksjonærar

-Det er ikkje snakk om konkurs. Det er nok verdiar i selskapet i form av kunst, men i løpet av eit par månader har vi ikkje likvide midlar att. Då må det bli avvikling, seier styreleiar Dag Stadheim til Sunnmøringen. Det var også bodskapen til dei rundt 30 alvorsprega aksjonærane som hadde tatt vegen til galleriet i Hellesylt sentrum i kveld. Sjølve bygningsmassen er eigd av private interesser.

Prøvd mange løysingar

Peer Gynt Galleriet på Hellesylt Kan bli stengt

Stadheim, som har sterk familiær tilknyting til Hellesylt, fortalde forsamlinga usminka om situasjonen og om dei mange løysingane ein har prøvd. Forsamlinga var ikkje ukjend med dette frå før etter fleire rundar der samlinga har hengt i ein tynn tråd.

Oddvin Parr

Det er eit sterkt ønske mellom aksjonærane at dei unike relieffa av tre med motiv frå Peer Gynt, skal bli verande i Hellesylt. Dei er laga av den no avdøde kunstnaren Oddvin Parr frå Hellesylt, og galleriet vart opna i 2002. Gjennom fleire år har galleriet strevd med drifta, men det spissa seg til for vel eitt år sidan, då mange av dei tekniske innretningane i bygget braut saman. Det er eit stort etterslep på vedlikehaldet.

-Kvifor trekte de forslaget?

Har plikt

-Vi ser at det er eit sterkt ønske mellom aksjonærane om å behalde galleriet. Vi vil ikkje setje situasjonen på spissen. Styret har likevel plikt til å avvikle drifta som det ikkje er økonomisk grunnlag for drift, seier styreleiar Dag Stadheim.

Den einaste vona på lenger sikt er at galleriet innleier eit samarbeid med Verdsarvstiftinga i Geiranger. Etter det styreleiaren kunne fortelje er stiftinga interessert i eit samarbeid med Peer Gynt Galleriet.

Verdsarvsenteret

Bygg og kunst kan bli selt før jul Peer Gynt Galleriet på Hellesylt slit med raude tal, og no ser dei for seg at løysinga kan vere å selje både bygget og kunstverka. På visse vilkår.

-Det tyder at dei vil drive galleriet etter same prinsipp som verdsarvsenteret i Geiranger. Det vil bli ei helt anna og lønsam drift enn det galleriet i Hellesylt har hatt. Aberet er berre at verdsarvstiftinga akkurat no ikkje har dei statlege midla som skal til for å vekse ut av Geiranger. Det kjem først i 2018, sa Stadheim.

Men då kan det vere for seint for Peer Gynt Galleriet som treng å bli berga i løpet av ganske få veker.