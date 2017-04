Engasjert for eldre

Temaet for russerevyen er i år «Rett vest». Det blei til etter at revysjef, Kristin Furset, sa at det å finne tema gjekk nettopp rett vest.

Intens jobbing

– Vi byr på sketsjar, song, dans, film og ablegøyer, fortel Furset som saman med medelevar, og særleg Cecilia Klock, har heldt på med revyen sidan før jul. Innspurten starta i byrjinga av februar og har bydd på intens jobbing.

40 personar

– Eg synst det har vore artig, men til tider veldig slitsamt. Det er mykje å halde styr på, seier Furset som altså er representant for gjengen beståande av over 40 personar.

– Det er ein super gjeng, og vi har eit veldig godt miljø. Vi har hatt det særs artig i prosessen, seier ho og lovar mykje humor.

– Og sjølvsagt skal vi gjere litt narr av nabobygda samt lærarane.

Mange grunnar til revyen

Furset trur det er mange delte meiningar rundt kvifor russen skal arrangere ein revy. Fyrst og fremst er det jo tradisjon.

– Men eg trur vi alle er einige om at det er eit høgdepunkt i russetida, som førar til samhald og ikkje minst bidrar til det å kome seg ut av komfortsona, seier Furset som sjølv let seg drive av ein hjartesak: Årets overskot går nemleg til aktivitet ved sjukestova på Stranda.

– Det siste året har eg vore på innsida av sjukestova og sett på behovet for aktivitet. Eg synst det er viktig at dei eldre har noko å sjå fram til i kvardagen, seier Furset som meiner det kan løysast med noko så enkelt som eit aktivitetstilbod.

Ein god sak

– Diverre er det slik at fysisk aktivitet er ei mangelvare, noko som er frykteleg synd, seier ho og ramsar opp helsegevinstane:

– Førebyggje osteoporose, halde oppe mobilitet, redusere blodtrykk, redusere bruken av medisinar og ikkje minst gir det glede og meistring, seier den engasjerte revysjefen og kjem samstundes med ei oppfordring:

Bruke idrettselevar

– Eg vil gjerne utfordre Stranda vidaregåande skule til å bruke idrettselevar til livsglede for dei eldre. Der treningsrettleiing kan bli brukt for å skape enkle aktivitetar ein gong i veka for dei eldre, seier ho og poengterer at det i dag brukas elevar til å aktivisere barneskuleelevar og klassekameratar.

– Ved å få til eit sånt samarbeid vil dei eldre og ikkje minst elevane lære utruleg mykje, seier ho.