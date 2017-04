Vil sjekke korleis kommunen brukar tvang

Dei aktuelle tilsyna vil bli gjennomført der Fylkesmannen har godkjent vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9, heiter det i ei melding frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

.

Kvalifisert personell

I tilsyna vil vi ha særleg fokus på om det er kvalifisert personell til stades ved gjennomføring av tvangstiltaka og om tvangstiltaka er blitt dokumentert i journal.

-I tilsynsbesøket vil Fylkesmannen gjennomgå journal, turnus, vaktlister/arbeidslister, eventuelt kommunen sitt kvalitetssystem og anna relevant dokumentasjon. Det blir difor bedt om at det under tilsynsbesøket blir lagt til rette for slik tilgang, heiter det i brevet som er send kommunane.

Samtale med tilsette

Om det ikkje er til hinder for tenesteutøvinga, vil vi ha ein samtale med tilsette som er til stades. Tilsynsteamet vil i samråd med personalet avgjere korleis dette skal gjennomførast.