Fekk topp karakter

Til saman 93 mjølkeprodusentar frå hele landet tok imot tysdag kveld TINEs høgste utmerking for topp mjølkekvalitet, Sølvtina.

Tildelinga fant stad under ein høgtideleg markering på Lillestrøm i forkant av TINEs årsmøte.

Ikkje ein einaste glipp

Kvar dag måler TINE kvaliteten på mjølka frå norske mjølkeprodusentar. Den beste mjølka blir kategorisert som «elitemjølk». Bønder som klarer å levere elitemjølk kvar einaste dag i 15 år, heidra med Sølvtina, heiter det i ei pressemelding frå TINE.

Kvalitet og grundighet

TINEs styreleiar Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt stod for utdeling på Lillestrøm tysdag kveld 25. april. Elitemjølk er den høgste kvalitetsmerkingen norske mjølkebønder kan få for sin råvareleveranse, og nær 5 500 dagar med god fjøsdrift må til for å kunne ta imot den eksklusive tina i sølv.

–Sølvtina er ein utmerking for svært godt kvalitetsarbeid gjennom mange år, som gir TINE det beste utgangspunktet for å tilby produkt av høy kvalitet, seier Hanne Refsholt, konsernsjef i TINE, ifølgje pressemeldinga.

Høy del elitemjølk

Styreleiar Trond Reierstad er stolt over den dugleik og grundighet mottakarane av Sølvtina representerer. Bak prestasjonane ligg yrkesstolthet, gode hygienerutinar og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gardsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte.

– Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk mjølkeproduksjon har i konkurransen med utanlandske aktørar. I løpet av de siste 15 årene har delen elitemjølk økt jamt. Det betyr at norske forbrukarar får mjølk i verdsklasse, seier Trond Reierstad.