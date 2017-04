Arbeidsløysa går ned

Samstundes går arbeidsløysa ned både i Stranda, Stordal, Ørskog og Norddal. 59 personar er no uten arbeid i Stranda. Det er 13 færre ledige det siste året, og arbeidsløysa i Stranda er no på 2,3 prosent. For eitt år sidan var 2,9 prosent av arbeidsstokken uten arbeid.

Færrast i Norddal

Færrast ledige er det i Norddal der arbeidsløysa no er på 1,2 prosent eller elleve personar. I Stordal er det ti ledige personar, noko som utgjer 1,8 prosent av arbeidsstokken. Det er på line med arbeidsløysa i Ørskog, som har 22 ledige, åtte færre enn for eitt år sidan.

Auke i Sykkylven

I Sykkylven har det vore ein auke i ledige på ti personar. Likevel utgjer arbeidsløysa i den kommunen berre 1,9 prosent.

I Møre og Romsdal generelt har arbeidsløysa gått ned for fjerdr månadar på rad. Ifølgje ei pressemelding frå NAV må vi heilt tilbake til januar 2016 for å finne lågare sesongjustert arbeidsløyse. Vi har også hatt ei betre utvikling her i fylket enn i resten av landet, og vi har nå under 0,2 prosentpoeng høgare arbeidsløyse enn landet.

Betring av arbeidsmarknaden

Nedgangen vi ar hatt i arbeidsløysa i år vert også understøtta av resultata frå årets bedriftsundersøking. Kort oppsummert viser NAV sin bedriftsundersøking for 2017 ei betring i arbeidsmarknaden. Det er fleire bedrifter som trur på auke i arbeidsstokken samanlikna med dei siste par åra. Det er også større mangel på arbeidskraft og bedriftene har noko større utfordringar med å rekruttere ønska arbeidskraft. Dette gjeld både i Møre og Romsdal og i landet samla, og er alle indikasjonar på at vi er inne i ei tid med fallande arbeidsløyse, seier fylkesdirektør Stein Veland.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal: