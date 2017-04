Køyrde heile natta for å få med seg siste ope-helga på Strandafjellet

For då dei planla sesongen i november, bestemte dei eigentleg at førre helg, skulle vere siste opningshelga denne sesongen. Men då dei så vèrmeldingene for denne veka, lot dei gjestane bestemme om dei ikkje ville ta seg ein siste tur i løypene. På facebook skreiv Strandafjellet at dersom over 100 personar viste si interesse, skulle dei halde ope. Og då nærmare 400 stykk kommenter For då dei planla sesongen i november, bestemte dei eigentleg at førre helg skulle vere siste opningshelga denne sesongen. Men då dei så vêrmeldingane for denne veka, lét dei gjestane bestemme om dei ikkje ville ta seg ein siste tur i løypene. På Facebook skreiv Strandafjellet at dersom over 100 personar viste si interesse, skulle dei halde ope. Og då nærmare 400 stykk kommenterte statusen blei det altså bonushelg på Strandafjellet.

Laurdag tok 500 turen, og søndag anslår Ståle Fjørstad, som jobbar i drifta, at dei hadde omtrent like mange gjestar.

– Mange har også nytta anledninga til å legge ut på toppturar, fortel han.

Køyrde einsærend til Stranda

Jan Kaasa og Frank Hauan er ivrige snowboard-køyrarar frå Oslo. Då dei fekk med seg at Stranda sat i gang ei bonushelg, heiv dei seg rundt og køyrde heile natta for å rekke fram før trekket stengde på laurdag.

– Det var jo ganske rart å bli vekt halv fire på natta, og berre gå ut i bilen, men vi var jo nøydd til å få med oss den siste helga, fortel Hauan. Saman med Kaasa kom han fram til trekket ved tolvtida laurdag, og trass i den lange køyreturen hadde dei meir enn nok energi til å gå rett i skiheisen.

– Vi avslutta faktisk med ein topptur då heisa stengde, fortel Kaasa og legg til at dei har vore på Strandafjellet fleire gonger, og stadig følgjer med på vêr og føre i området.

Spektakulært

Hauan og Kaasa fortel at dei står på snowboard så godt som kvar einaste helg, og er aktive i mange forskjellige skiheisar, likevel utnemner dei Strandafjellet Skisenter som noko i særklasse.

– Særleg frikøyringsområdet er sjeldan bra. Vi køyrer gjerne nokon ekstra mil for å kunne nytte oss av det. Strandafjellet er i særklasse, seier karane og legg til at utsikta i seg sjølv er god nok grunn til å legge ut på biltur.

– Det er også heilt genialt laga til, med anlegg på begge sider. Då får ein både ei solside, og ei skyggeside kor snøen held seg litt lengre, meiner dei og skryter også av hotellet som køyrer tilbod.

– Vi er nøydd til å skryte av hotellet som køyrer tilbod med overnatting og heiskort. Då kan ein jo ikkje seie nei, ler dei og legg til at dei er blitt oppmerksam på fleire austlendingar som også ville få med seg sesongavslutninga på Strandafjellet.

Cruiseturistar

– Ein kan også merke seg at vi tok imot 30 cruiseturistar som kom med buss frå Ålesund i dag, fortel Fjørstad på søndag.

Andreas, Marion, Alfred og Karia frå Tyskland, har vore på reise i to veker. Då har det blitt mange stopp, i mange land, men ein meir fantastisk dag enn det dei fekk på Strandafjellet søndag trur dei ikkje dei har hatt. Fantastisk, herleg og vedunderleg er orda dei brukar for å beskrive både vêret og utsikta frå Roalden.

– Dessverre har vi gløymt skia, men seier oss fornøgd med å berre nyte utsikta utover fjorden, ler turistane.