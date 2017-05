Lostenesta bur seg på cruisesesongen

I ei pressemelding frå Kystverket kan ein lese at det ligg an til å bli nok eit rekordår for cruiseanløp i norske hamner.

Kystverket si losteneste, som loser alle cruiseskip i norsk lospliktig farvatn, er godt førebudd for jobben dei har i vente, melder dei.

Tre sentralar

Sjølv om mange anløp blei planlagt for minst eit halvt år sidan, kjem det stadig inn nye bestillingar.

– Alle innkomne oppdrag blir fordelt og koordinert frå dei tre sentralane i Horten, på Kvitsøy og Lødingen, opplyser Kystverket.

Må auke bemanninga

Dei må ta høgde for ei stor auke i arbeidstrykket når dei skal planlegge sommarsesongen.

– Vi gjør vårt yttarste for at fartøy skal sleppe å vente på grunn av losmangel. Dette løyser vi ved å tilpasse bemanninga, og utnytte loskorpset så godt som mogleg langs hele kysten.

Dei mest populære destinasjonane for cruiseskip her i landet, er Stavanger, Bergen og Geiranger. Men den største auken ser ein i nord. På Svalbard ser ein ei særleg auke i ekspedisjonscruise.

Detaljerte ankringsplanar

I dei områda som er mest trafikkert, må Kystverket planlegge sesongen spesielt nøye.

– I Geiranger/Hellesylt mottar dei i år for eksempel ca. 185 fartøy. Enkelte år kan det på ein og same dag vere opp til fem cruiseskip av ulik størrelse i fjorden, men i år har Stranda hamn lagt seg på tre skip samtidig, fortel losoldermann for Møre og Trøndelag, Emil Heggelund.

– Vi gjer ein rekke nautiske vurderingar som resulterer i ein detaljert ankringsplan for kvart anløp. Denne er avgjerande for at vi skal kunne avvikle trafikken på ein trygg og effektiv måte, seier han.

Positive tilbakemeldingar

Tilbakemeldinga til Kystverket, er at lostenesta er velfungerande.

– Den generelle tilbakemeldinga frå cruisenæringa er at losformidlinga og loser står fram som serviceinnstilte, punktlege og gode ambassadørar for Norge, fortel losdirektør Erik Blom.

– Ofte er losane de einaste offentlege tenestemenn frå Norge kapteinen får direkte kontakt med, legg han til.

Tal på cruiseanløp

Talet på losmeldingar vil halde fram å auke, seier leiar for losformidlinga Stian Longva, men i slutten av april hadde tenesta følgjande bestillingar i norske hamner:

Cruiseanløp i Troms, Finnmark og Svalbard:

Tromsø: 102 anløp derav 11 vintercruise

Alta: 19 anløp derav 12 vintercruise.

Honningsvåg 96 anløp derav 3 vintercruise.

Longyearbyen 32 anløp, i tillegg ca. 230 ekspedisjonscruise.

Cruiseanløp i Nordland:

Leknes: 45 anløp

Nusfjord: 4 anløp

Svolvær: 29 anløp

I tillegg kjem anløp av Trollfjorden, Svartisen samt regatta i hovudleia (forbi fylket).

Cruiseanløp i Møre & Trøndelag

Geiranger/ Hellesylt: 184 anløp og aukande

Ålesund: 131 anløp og aukande

Molde/Åndalsnes/Eresfjorden 84 anløp og aukande

Kristiansund/Smøla 25 anløp og stabilt

Trondheim 58 anløp og stabilt

Cruiseanløp for Vestlandet:

Bergen: 320 anløp og aukande

Flåm: 139 anløp og aukande

Olden: 94 anløp og aukande

Eidfjord: 78 anløp og aukande

Skjolden: 15 anløp og aukande

Ulvik: 6 anløp og aukande

Cruiseanløp i Rogaland:

Stavanger: 184 anløp og aukande

Haugesund: 37 anløp og aukande

Cruiseanløp i Skagerak:

Kragerø: 2 anløp og aukande

Arendal: 5 anløp og aukande

Lillesand 1 anløp og aukande

Kristiansand 50 anløp og stabilt

Lyngdal 9 anløp og fallande

Farsund 1 anløp og stabilt

I tillegg innmeldt to fjordcruise utan anløp for strekningen Sokndal–Hidrasund–Stolsfjorden–Fedafjorden–Listafjord.

Cruiseanløp i Oslofjorden:

Oslo hamn: 101 og aukande