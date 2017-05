Vestlandsrådet med klare samferdslekrav

– Bodskapen må fram. Vestlandsrådet ønskjer å visa at infrastruktur og samferdsle på Vestlandet, og mellom Vestlandet og resten av landet, handlar om å fremja vekstpotensialet for heile nasjonen, seier leiar i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling i ei pressemelding.

Ho er uroa over framdrifta for fleire av prosjekta i Nasjonal transportplan (NTP). Det gjeld både prosjekt langs E39, tiltak mot ras og skred og opprusting av tunnelar.

På møtet 5. mai vil representantar frå Vestlandsrådet møte både stortingsrepresentantar frå Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, representantar frå transport- og kommunikasjonskomiteen og frå regjeringa.

Fire store utfordringar

Vestlandsrådet meiner samferdsleutfordringane på Vestlandet dreier seg om fire store problemstillingar. Ei av dei viktigaste sakene er ferjefri og opprusta E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Rådet krev at det må vidareførast ein statleg plan for dette og at arbeidet må fullfinansierast innan 20 år.

Å stoppa forfallet på fylkesvegnettet er også eit viktig krav. Det same er rassikring.

– Vegnettet må vera sikra mot ras og skred innan 2030, i tråd med tilrådingane frå Nasjonal rassikringsgruppe, heiter det.

Det fjerde punktet dreier seg om ferjedrift. Det trengst også betre rammevilkår for kjøp av ferjetenester, meiner Vestlandsrådet. Det blir mellom anna peikt på at eit godt ferjetilbod er avgjerande for konkurranseevne til eksportindustrien

Vestlandsrådet ber også staten leggja til rette for å kunna fasa inn miljøavgifter.

I tillegg til sentrale politikarar er også representantar frå næringslivet med på møtet. . Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO Norge vil snakka næringslivet si sak og leggja fram kva transport- og samferdslebehov dei har og prioriteringane deira på Vestlandet.

