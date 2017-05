– Eit sikkert vårteikn

– Ja, dette er eit skikkeleg vårteikn, seier Jorunn Rørhuus-Øie om sauane ho har fått ut på marka. Foreløpig blir dei mata ute, og då er det ikkje så farleg korleis marka ser ut. Det er nemleg vêret som avgjer når ho sett dei ut for våren, og i desse dagar kan ein ikkje anna enn å vere fornøgd.

– Vi sjekkar spenane deira medan dei et. Det er jo mykje kjekkare for ein bonde å få gjere dette ute i fineveret enn inne, kor det er ganske trongt no, seier Rørhuss-Øie. Og legg til at det alltid er fint å få dyra ut for våren, kor dei trivst veldig godt.

– Dei likar seg godt ute, og er ute om natta og. Vi har laga eit skur til dei, men dei føretrekker å ligge på marka, fortel ho.

Hektisk lamme-periode

Lamma som tuslar rundt på marka er ei veke gamle då Sunnmøringen kom på besøk tidleg torsdag. Til no har dei fått 90 lam, men dei har skanna sauane og ventar til saman 162. Med andre ord er det framleis nokre hektiske dagar i vente for bøndene. Både Jorunn og mannen har andre fulltidsjobbar i tillegg til bondelivet.

– No når vi er midt i lamminga blir det tatt ut ein del ferie og avspasering. Så er eg jo også heldig og har ei svigermor som passar på, seier Rørhuus-Øie.