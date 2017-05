Bekymra for tjuvfiske

Tal viser ifølgje Miljødirektoratet at ulovleg fiske er eit stort problem. Så langt er det spesielt fisket etter sjøauren som bekymrar feltpersonellet i Statens naturoppsyn (SNO).

Er alvorleg

– Vi ser alvorleg på at talet på inndregne og beslaglagte garn framleis er høgt. Alle er sett ut for å ta sjøaure, og det gjer at vi følgjer fisket etter denne arten ekstra nøye, seier direktør i SNO Pål Prestrud.

Årets oppsyn med fisket langs kysten har gått føre seg i ein dryg månad, og så langt har kontrollane gått føre seg på strekninga frå og med Hordaland til og med Oslofjorden. Det har resultert i 14 inndregne garn og fem beslag. Umerka garn blir inndratt, og viss gjerningsmannen er kjent blir garnet beslaglagt og forholdet meldt til politiet.

– Manglande respekt for regelverket

Ut over våren utvidar SNO oppsynet til kysten langs fylka frå Sogn og Fjordane og nordover. I fjor vart åtte av ti ulovlege garn oppdaga i Hordaland og dei tre nordlegaste fylka. Målet er å få slutt på det ulovlege fisket.

– Vi ser stadig dømer på manglande respekt for regelverket. Difor må vi sette inn større ressursar på å ta gjerningsmennene for å få redusert denne miljøkriminaliteten. Det skjer i tett samarbeid med Politiet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet, seier Prestrud.

Ulovleg fiske kan føre til at sjøauren blir utrydda

Bøter og tap av reiskap er den umiddelbare konsekvensen for den som blir teken for å fiske ulovleg. På sikt blir resultatet endå meir alvorleg. Omfattande ulovleg fiske kan gjere det naudsynt å innskrenke det lovlege fisket etter sjøaure.

Sjøauren er utsett for ei rekke menneskelege påverknader og er sårbar. Mange sjøaurebekkar er øydelagt eller forringa av forureining og fysiske inngrep, til dømes kanalisering, røyrlegging eller tilslamming. I store delar av landet har dessutan overlevinga i fjordane blitt vesentleg redusert grunna lakselus frå oppdrettsnæringa.

– Mange sjøaurebestandar er difor så svekt at dei ikkje toler skattlegging. Ulovleg fiske kan føre til at dei blir utrydda, seier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.