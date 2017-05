Folkemøte om reguleringsplan

Folkemøtet vil gå føre seg på Norsk Fjordsenter.

Offentleg ettersyn

Områdereguleringa for Geiranger sentrum (området Grande/Homlong/sentrum) er ute på offentleg ettersyn, med høyringsfrist den 23. mai.

Frå kommunen si side, blir det peika på nokre sentrale utfordringar i planen for områdereguleringa.

Skredfare

Desse er mellom anna at skred- og flodbølgjefare gjer svært få trygge areal, at det er stort press på vegsystemet – både generelt og i sentrum – og at det er store verneverdiar i området som må bli tatt vare på.

– Planen skal legge til rette for ei balansert og god utvikling av Geiranger, skriv Stranda kommune på si nettside.

Politikarar blir med

Til folkemøtet i ettermiddag kjem planleggar Grete Valen Blindheim, som har utarbeidd områdereguleringsplanen. Planforslaget vil bli gjennomgått på møtet, og både politikarar og administrasjonen vil vere til stades på folkemøtet.