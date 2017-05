Innstilt i stillinga som ny sokneprest

Men det ser likevel ut til at den nye soknepresten på Stranda og Liabygda blir Kjetil Borgenvik (25). Av fem kandidatar, kor ein trakk seg, er han den einaste som blei kalla inn til intervju.

Ikkje ferdig utdanna

Problemet er at Borgenvik ikkje er ferdig utdanna før til jul. Reglane seier at ein må vere fire månader frå å vere ferdig utdanna for å kunne tilsettast. Han er altså ikkje tilsett, men innstilt som ny sokneprest, med planar om å tilsetning under Bisperåd-møte i september.

Usikkert rundt i mellomtida

Foreløpig kjem Finn Arne Roaldsnes til å fortsette som fungerande sokneprest, men det er ikkje avklart om han vil fortsette i stillinga fram til Borgenvik er på plass. Ifølge personalsjef Alice Elnes er det eit ønskje om å veldig gjerne få Borgenvik til Stranda som gjer at dei løyser saka på denne måten.