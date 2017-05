No er det opp til Zup UB

NM for Ungdomsbedrifter går av stabelen i Lillestrøm i dag. Ein kvalifiserer seg til NM gjennom fylkesmeisterskapen. Der deltek vanlegvis 60 til 80 bedrifter. Til saman går fire frå kvart fylke vidare til NM. Då fylkeskonkurransen blei arrangert i Molde for ei tid sidan, var det altså Zup UB, med sine smoothiar, som var blant dei beste og gjekk vidare.

Tenkjer nytt

På skulen samarbeider elevane på studiespesialiserande godt med restaurant- og matfag, og det som har gått igjen i mange år, er derfor lokale matretter med ein liten vri. For Zup-gjengen sin del betyr dette tre smoothier. Den eine er laga av bringebær og jordbær frå Valldal. Men kanskje er det dei to andre smoothiane som er mest spennande. Der den eine er tilsett kanel, mens den andre er laga med kolsyre.

Ein liten sjanse å ta

Tidlegare har ungdomsbedriftene scora lågt når det kjem til pakning og emballasje. Det har derfor vore eit viktig punkt under utviklinga av elevprodukta dei siste åra. I 2015 tok Glutenfri UB andreplass i Gastronimiprisen under NM. Året etter fekk Brød-rett-heim UB tredjeplass i same konkurranse. Når Zup UB bestilte flasker måtte dei kjøpe minst 900.

– Det var jo litt gambling, men så skal det seiast at dei faktisk har selt over 400 smoothie-flasker på to månader, seier lærar Ole Bjørn Hjellegjerde og legg til at dei fleste har blitt selt i butikkar. Han reknar med at alle flasker blir selt innan midten av juni. Dei tek også med seg 100 flasker til NM.

– Dei seljast på Rema 1000 her på Stranda, men også hos Spar Sykkylven, kor salet faktisk har vore størst, fortel han.

Høge forventningar

Det må også nemnast at Stranda i 2013 fekk andreplass under NM for «Beste innovative produkt», førsteplass for «Beste forretningsplan» i 2015 og i fjor tredjeplass igjen for «Beste forretningsplan». Med andre ord er det eit lite press på Zup UB.

– Eg må jo innrømme at eg har høge forventningar, og då er det jo lett å bli skuffa. Vi har jo faktisk aldri vore på NM utan å få ein pris, seier Hjellegjerde og påpeikar at dei deltek med eit godt likt produkt.

– Eg har aldri opplevd eit så populært produkt før. På fylkesmessa såg vi elevar frå konkurrerande skular kjøpe smoothien vår. Eg har som sagt trua. Spanande blir det uansett.