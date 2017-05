Vil lande på Roalden

Det skal skje ved Roaldspaviljongen 6 mai.

Ifølgje ein søknad til Stranda kommune blir det to landingar for å frakte åtte passasjerar opp mellom kl. 19 og 20.00, og to landingar for å hente folk ned etter eit par timar.

Gondolen stengd

- Grunnen til at vi søker er at Gondolen er stengd på grunn av vedlikehald, og vi får besøk av ein verdskjend fotograf som skal fotografere for Slettvoll. Vi ønsker difor at han skal få moglegheit til å sjå litt av naturen på Stranda, og ser ingen andre moglegheiter til å komme oss opp og ned.

Airlift skal stå for flygninga, heiter det i søknaden til kommunen.