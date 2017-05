Etterlyser svar om tryggare skule

- Dersom Stranda skal vere ein trafikksikker kommune, må ein kunne gjennomføre tryggingstiltak rundt skulen, seier rektor Bjørn Helge Nygård til Sunnmøringen.

Etter samtale med Vegvesenet, og etter ønskje frå fleire hald på skulen har rektor sendt eit notat til Stranda kommune saman med oversiktskart i høve ønska gjennomførte tiltak ved skulen. Dei fleste av tiltaka handlar om å forbetre trafikkavviklinga ved skulen, og i nærområdet til skulen.

Viktige tiltak

- Det er viktig å få gjort dette med dei naudsynte vedtak på kommunenivå, slik at dei som har iverksetjande mynde, som Vegvesenet, kan få bestilling snarast råd , med etterfølgjande gjennomføring, meiner rektoren, som sende brevet til kommunen for meir enn ein månad sidan. Han har ikkje høyrt noko, og dyttar no på for å få fortgang i tiltaka.

"Trafikksikker kommune"

Nokre av tankane om desse tiltaka kom som følgje av at Stranda kommune no er invitert til å verte « Trafikksikker kommune», og då er skulen si trafikkopplæring viktig , men like viktig er å kunne setje i verk enkle tiltak som gir resultat i høve tryggare trafikk for elevane ved Ringstad skule.

Område 1: TILTAK FOR BETRING AV SIKT OG SKILT MED PARKERING FORBODE.

Der er ein del større tre på naboeigedom som bør kvistast , eventuelt vurdere om nokre kan fjernast, for å få betre sikt i vegkrysset ved skulen, og på strekninga frå krysset til skuleporten.

Det er til tider stor trafikk i området , særleg ved skulestart og skuleslutt, og mange parkerer på fortauet mellom krysset og skuleporten, og her burde det kome opp skilt med parkering forbode.

Område 2: BILOPPSTILLINGSPLASS MED NY TILKOMST ADSKILT FRÅ SKULEPLASSEN.

Eksisterande biloppstillingsplass ved skulen bør få ny tilkomst adskilt frå skuleplassen.Då kan skuleporten vere stengt heile skuledagen, og ein unngår mykje unødig køyring på skulen sitt uteområde. Heile biloppstillingsplassen bør fysisk avgrensast mot skuleplassen med gjerde, og elevane vil då kunne gjenvinne areal som no delvis er trafikkareal for bilar køyrande over skuleplassen til og frå oppstillingsområdet.

Område 3: BALLBINGE

FAU ved Ringstad skule har i samarbeid med skulen søkt om tippemidlar til ballbinge.

Ballbingen får plassering som vist på teikning, og kommunen må søkje Vegvesenet om løyve til plassering av ballbingen på det aktuelle området. Skulen reknar med at dette også er eit trafikksikringstiltak. Slik det er no, fer ballar ofte utpå vegen, men når ein får aktivitet i ballbingen med høgare veggar rundt, vil ein forhåpentlegvis få færre ballar utpå vegen.

Område 4: SNUPLASS FOR SKULEBUSSAR - BILOPPSTILLING

I samband med tillaging av busslomme ved Ringstad skule, vart det laga ein snuplass for skulebussane kombinert med biloppstillingsplass. No viser det seg at det ofte er mange parkerte bilar midt på dette området, som då vert midt i det som skal vere fri svingradius for bussane. Fint om ein då kunne merke opp rett antal parkeringsplassar ute til begge sider av dette området, medan ein kunne skilte midt på med «Parkering forbode – snuplass for skulebussane». Viktig at ein også i dette området får fjerna skog / tre i innersvingen ved Ousbrua.

Område 5: BILOPPSTILLINGSPLASS VED BEDEHUSET –FOTGJENGAROVERGANG.

Burde kunne gjere fotgjengarovergangen endå sikrare med belysning og skilting med lys.

Bør også på nytt kunne vurdere trafikklys. Leiter også etter tiltak for korleis kunne gjere biloppstillingsplassen ved bedehuset meir attraktiv for den som arbeider ved skulen, eller som skal til skulen, eller som skal levere / hente elevar ved skulen. Plassen bør asfalterast og merkast, og det må leggast betre til rette for meir bruk av området.