Flest attståande bilar i fylket

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde møte i går, torsdag.

Der kom det fram at det er to ferjesamband i fylket som har to prosent attståande køyretøy eller meir, av totalt frakta køyretøy, i 2016.

Det er Eidsdal-Linge (8,7%) og Stranda-Liabygda (2,5%).

19.481 stod igjen

Målt i talet på bilar, stod det att 4.575 på Stranda-Liabygda i 2016. Dette er ei auke på 6,2 prosent frå 2015.

I fjor stod det att heile 19.481 køyretøy på Eidsdal-Linge – ei auke på 5,1 prosent frå året før.

Vil vurdere tiltak

Samferdselsutvalet skriv at desse to sambanda utmerker seg i høve til trafikkvekst, og at det derfor er viktig at ein kjem i mål med ei to-ferjeløysing på Stranda-Liabygda.

Dei skriv vidare at det er sett i verk forhandlingar med operatør om to ferjer mellom Stranda og Liabygda i sommarsesongen, som Sunnmøringen har skrive om før. (Abonnement-sak)

– Når det gjeld Eidsdal-Linge har ein ikkje ei god løysing for å imøtekome dei problema ein ser i sambandet sommartid, men ein ser på moglegheita av å sette inn ei litt større ferje i samband med to-ferjeløysinga på Stranda-Liabygda, står det å lese i saksframlegget.