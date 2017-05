Reklamefilm mellom ti beste

Det melder Ole Bjørn Hjellegjerde frå NM Ungdomsbedrifter til Sunnmøringen.

"This Is Stranda"

- Men det var ganske gledeleg at reklamefilmen "This is Stranda", som elevane i programfaget Internasjonal engelsk laga til Stranda kommune, blei plassert mellom dei ti beste reklamefilmane under NM, opplyser Hjellegjerde.

No er det opp til Zup UB Stranda vidaregåande skule har aldri deltatt på NM utan å vinne NM-medaljar.

Sterk jury

Juryen til prisen Beste reklamefilm var tilsette i firmaet Fantefilm, som mellom anna stod bak suksessfilmen Bølgen.

ZUB UB vart også rangert blant dei 10 beste innan kategorien Beste forretningsplan, men nådde ikkje opp blant dei tre beste.

Forventningar

NM-gullbillett til Stranda Zup UB fekk gullbillett til NM på fylkesmessa i kveld, totalt tok Stranda med seg tolv prisar frå fylkesmessa.

Under Dag 2 vert det nok høgast forventningar til ZUP UB innan Gastronomiprisen. Den blir delt ut under avslutningsseremonien kl. 15:00.