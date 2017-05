Namn på omkomen frigitt

Politiet melde på Twitter ved 01-tida at det var funne ein livlaus person ved vegen ved Tynesstranda. Politi og ambulanse var då ved staden. Politiet fekk meldinga kl. 00.35. Det vart omkøyring via Sørestranda.

I 20-åra

Nokre timar seinare melde politiet at det hadde vore ei ulukke på FV 60 og ein person var frakta til Ålesund sjukehus med brotskadar. Ein annan person vart meld omkome. Det var den 22 år gamle Torbjørn Skutvik Garli frå Sykkylven.

Open for trafikk

Like etter kl. 07.00 vart det meldt at vegen var rydda og open for trafikk.