Vil ha fleire kvinner som leiarar

I dag er berre 33 prosent av dei som har leiarstillingar i Møre og Romsdal kvinner. Landsgjennomsnittet er 35 prosent. Ser vi på kvinner i næringslivet, er kvinnedelen enda lågare.

Kvinner utgjer berre 15 prosent av dei som er dagelege leiarar i aksjeselskap i Møre og Romsdal og 12 prosent av styreleiarane i aksjeselskap, skriv Fylkeskommunen i ei pressemelding.

Kva påverkar?

Møre og Romsdal fylkeskommune og næringsaktørar i fylket ønsker no å få betre kunnskap om kjønnsfordeling blant leiarar i Møre og Romsdal, og kva som påverkar dette. Møreforsking er derfor hyra inn for å gjennomføre ei spørjeundersøking retta mot dei største private og offentlege verksemdene i fylket. Spørjeskjemaet blir sendt ut på e-post denne veka.

Personalsjefar er målgruppe

Kva blir gjort for å rekruttere kvinner?

- Vi ønsker å finne ut meir om kjønnsfordelinga på ulike leiarnivå, på nyrekrutterte leiarar, og om det blir gjort spesielle tiltak for å rekruttere kvinner til leiarposisjonar, seier assisterande fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm. Spørjeskjemaet går til personal-/HR-ansvarleg i verksemdene. Dette er ei viktig målgruppe for kunnskap om rekruttering av kvinner.

Prioriterte tiltak

Resultata frå undersøkinga vil bli brukt som grunnlag for å prioritere fylkeskommunen sine tiltak på likestillingsområdet. Undersøkinga vil også gi næringslivet og offentleg sektor eit kunnskapsgrunnlag for deira rekrutterings- og arbeidsgivarpolitikk.

Unge kvinner

- Det er viktig både for samfunnet og for næringslivet i fylket at vi greier å trekke til oss unge kvinner, som no utgjer eit klart fleirtal av dei som går på høgskolar og universitet. Fylket treng kvinnene sin kompetanse og kvinnelege leiartalent, avsluttar Bekken Sjåholm.