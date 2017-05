Førre veke la Sjøfartsdirektoratet fram sin rapport om utslepp i dei tre verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden og Geirangerfjorden.

Bekymra over verdiane av nitrogenoksid i Geiranger og Flåm: – Kan ha negativ helsemessig påverknad Sjøfartsdirektoratet har kartlagt utslepp i Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

Der kom det fram at det både i Geiranger og Flåm vart påvist for store mengder nitrogenoksid (NOX) enn det som er forsvarleg, noko som uroa Sjøfartsdirektoratet.

– Dette kan periodevis utgjere ein moderat helserisiko i samsvar med varslingsklassane, skreiv dei i rapporten.

Meiner det er skapt feil inntrykk

I ei pressemelding i dag, måndag, seier hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda kommune at det har oppstått ein uheldig miljødebatt om cruise- og turisttrafikken på Vestlandet.

– Det vert skapt eit bilete av at det er for mange skip og passasjerar, spesielt i Vestlandsfjordane, og at desse legg att for lite pengar. Inntrykket er at lokalsamfunnet set att med få gevinstar, men med ei lang rekke miljøbelastingar, seier ho.

Åtvarar mot å skape «transittbygder»

Berstad Maraak seie at ein må vakte seg vel for å gjere Geiranger og Hellesylt til «transittbygder», med busstrafikk og anna trafikk som berre er på gjennomreise.

– Utgangspunktet er at vi alle ynskjer å bidra til å vidareutvikle områda, innanfor eit berekraftig system, som igjen er basert på analysar og langsiktigheit – ikkje kortsiktige gevinstar, seier hamnesjefen.

– Kan ikkje miste verdifull inntekt

Ho skildrar cruiseindustrien som ein hjørnestein i kommunen si næringsutvikling.

– Stranda kommune og spesielt næringsaktørar på land kan ikkje miste verdifull inntekt. Den økonomiske betydninga for Geirangerfjorden og omland er berekna til 258 millionar kroner i året, skriv Berstad Maraak, og viser til at desse tala er frå den offisielle turistundersøkinga frå Innovasjon Norge i 2014.

Vil ha tiltaka på land

Ho meiner at den sjøbaserte trafikken er føreseieleg – medan den landbaserte trafikken er uføreseieleg, men at også den kan kontrollerast.

– Den landbaserte turisttrafikken i området er vesentleg større enn trafikken på sjø, og det er her ein først og fremst må gjere tiltak. I perioden januar til august 2016 auka den landbaserte trafikken med 44 prosent, seier Barstad Maraak.

Ho legg til at Stranda Hamnevesen KF allereie har innført ei rekke tiltak og seier at dei har ei medviten haldning til regulering av trafikk på sjø og miljøutfordringar. På same tid seier ho at dei manglar verktøy for å måle miljøfotavtrykk når skip ligg til kai.

Er med i miljøprosjekt

I pressemeldinga kan ein òg lese at hamnevesenet er initiativtakar og deltakar i forskingsprosjektet SUStrans, der NTNU er prosjekteigar. Prosjektet tek til i år og vil halde på fram til år 2020. Andre partnarar er Høgskulen i Volda, SINTEF og Universitetet i Bonn.

Gjennom SUStrans skal ein blant anna kartlegge og involvere interesserenter, utvikle indikatorar for berekraft i Geirangerfjord-området, kartlegge transportsystema, samt utvikle metodar for å vurdere korleis ulike tiltak knytt til transportsystemet vil påverke berekraft i området.