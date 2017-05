Utvidar rutetilbod for turistar

Fjorårets salstal for «Travel like the locals» var sterke, med meir enn 3.500 selde billettar, og i år utvidar FRAM tilbodet. Det melder NRK Møre og Romsdal.

I fjor gjekk turane på Sunnmøre, og mellom Geiranger og Åndalsnes. I år blir det også turar i Romsdal og på Nordmøre, skriv Tidens Krav.

På FRAM si heimeside kan ein lese at Geiranger er destinasjon frå Molde, Ålesund og Åndalsnes. Frå Geiranger kan ein ta bussen til Åndalsnes via Trollstigen, til Ålesund, Molde og Dalsnibba. Frå Stranda kan turistar ta bussen som dei lokale til Ålesund.

Turane går med ordinære FRAM-bussar, ferjer og hurtigbåtar. NRK Møre og Romsdal skriv at turane kan bestillast på nett eller hos destinasjonsselskapa.