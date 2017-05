Fleire midlar til Verdsarven

Frå staten si side er det eit mål å styrke miljø- og klimainnsatsen i jordbruksoppgjøret i år, om rammene blir dermed auka for verdsarvområda og utvalde kulturlandskap.

Staten sitt forhandlingsutval foreslår ei auke på midla med to millionar kroner til utvalde kulturlandskap i jordbruket for å følge opp iverksetting av tiltak i dei nye områda. For verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyane foreslår forhandlingsutvalet ei auke på to millionar kroner.

Total avsetting for Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan blir då 13, 5 millionar kroner for 2018, ei auke frå 12, 5 millionar i 2017. Midlane er basert både på jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementet sitt budsjett.

- Det vert understreka at når ein fastset bruk av midlane, har verdsarvstyrane fleksibilitet til å prioritere tiltak innanfor ramma, slik at det over tid vert utløyst høg jordbruks- og beiteaktivitet i desse områda, står det i dokumentet frå forhandlingsutvalet.

Som Sunnmøringen tidlegare har skrive om, ser ein mellom anna på moglegheiter for å etablere eit fellesfjøs i Geiranger for å få opp husdyrhaldet i området for å styrke pleia av kulturlandskapet.

Jordbruksoppgjeret 2017 starta 26. april, då jordbruket sine organisasjonar leverte sine krav til staten. Forhandlingane om jordbruksoppgjeret starta denne veka, og skal etter planen vere avslutta 15. mai.

Kulturlandskap-seminar i Geiranger

Same dag, femtande mai, er det seminar og politisk debatt i Geiranger, med temaet "Kulturlandskap i fare".

- Attgroing trugar Verdsarven. Korleis skjøtter Noreg ansvaret sitt for å ta vare på eigen verdsarv, og korleis kan vi ta vare på kulturlandskapet for framtida, spør Verdsarvrådet i konferanseinkallinga.

Blant eit breitt spekter av tema, vil mellom anna ordførar Arne Sandnes i Norddal kommune snakke om fortida, gi ein statusrapport og dele sine tankar om framtida for kulturlandskapet i verdsarvområdet.

Verdsarvbønder frå både Nærøyfjord- og Geirangerfjord-området vil òg dele av si røynsle med å drive jordbruk i området.

Seminaret blir avslutta med ein paneldebatt kor ein spør "Er det vilje til å ta vare på landbruksnæringa og kulturlandskapet i verdsarven", og debatten blir leda av Geir Helljesen - mangeårig journalist i NRK. Representantar for verdarvbøndene og politikarar både lokalt, regionalt og nasjonalt vil delta i debatten.