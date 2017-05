Gir løyve til tre kraftverk i Stranda

I ei pressemelding skriv Norges vassdrags- og energidirektorat at dei gir løyve til Hauge, Langedalselva og Røyrhus kraftverk, medan Storfossen minikraftverk får avslag.

NVE gir også løyve til å byggje ei ny 66 (132) kV-luftleidning mellom Tomasgard transformatorstasjon i Hornindal kommune og Litlebø i Stranda kommune. I tillegg får SFE Nett løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon ved Litlebø og samtykke til ekspropriasjon av grunn - og rett til bygging og drift av nettanlegget.

Samla vurdering

NVE opplyser at søknadane er handsama samla for å kunne gi ei heilskapleg vuirdering av verknadane. Sentrale tema i vurderinga har vore naturmangfald, landskap, friluftsliv og samla belastning.

- NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi, skriv dei.

Avslag i Geiranger

Minikraftverket i Storfossen i Geiranger har mellom anna fått avslag på grunn av verneinteresser.

- Dette kraftverket hadde etter vårt syn for store negative verknader for landskap i Geiranger til at vi kunne gje løyve, opplyser NVE.

Nytt nettanlegg

Nettanlegget som har fått konsesjon, er naudsynt for å gi nettkapasitet til dei tre småkraftverka i Sunnylven som har fått løyve.

- Nettanlegget vil også gje ein noko auka forsyningstryggleik i Stranda kommune, leggje til rette for auka kraftforbruk i området og opne for tilkopling av meir kraftproduksjon i framtida, skriv direktoratet.

NVE har sett vilkår om at bygging av nettanlegget ikkje kan byrjast før det er teke investeringsavgjerd for eit minstevolum av ny kraftproduksjon på 8,4 MW.

Strøm til 2.000 husstandar

Dei tre kraftverka vil produsere om lag 40 GWh straum i eit middels år. Det svarar til straumbruken til om lag 2.000 husstandar.

For å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser, har NVE sett vilkår til dei enkelte prosjekta, opplyser dei.