Treng di hjelp med arkeologiske funn

I august i fjor skreiv Sunnmøringen om Turid Skogly som fann ei helleristning i hagen sin. Dette er den eldste helleristinga som er funne på Sunnmøre. Arkeologane reknar at den er rundt 6000 år gamal, og tilhøyrar fangssteinalderen (veideristning). Alt anna av bergkunst, som er funne på Sunnmøre, er frå yngre steinalder (jordbruksristningar). Med andre ord har funnet, som det einaste som knyter Sunnmøre til denne perioden, skapt heftig engasjement hos arkeologane, som no er på jakt etter meir bergkunst.

Kor kjem den eigentleg frå?

For steinblokka Skogly hadde i hagen sin, hadde ho henta frå området til småbåthamna i Øygardsvika. For 10-15 år sidan var det flytta ein del masse ned til nettopp hamna, og det er opphavet til denne massen som no skapar hovudbry for arkeologane.

– Uansett kor blokkene kjem frå, så er det moglegheit for at der er meir. Det kan vere tre andre små hjortar, eller vi kan snakke om fleire hundre motiv, seier arkeologane frå fylkeskommunen, Kristoffer Dahle og Arve Nytun saman med forskar ved Universitetsmuseet i Bergen, Trond Lødøen. Dei engasjerte karane håpar det finst meir som kan knytte perioden til Sunnmøre, men må innrømme at det er mogelighet for at steinblokka Skogly fann, faktisk kan vere frå heilt andre stader.

– Vi har høyrt med alle ein kan tenke seg, for å etterforske saka. Alt frå eigarar til bygningsarbeidarar og gravemaskin førarar. Alle som kan fortelje noko som kan hjelpe oss med og finne rett område, seier dei og legg til at Turid Skogly sjølv har vore ei enorm drivkraft.

– Ho er heilt formidabel. For ein entusiasme og for eit engasjement. Ho har kome med så mange opplysningar ho har, og har sjølv nærmast kryssforhøyrt enkelte, for å finne ut kor dette kan stamme ifrå, fortel dei.

Dette ser dei etter

Tysdag, natt til onsdag og i dag har dei leita i Hagevika, som dei trur og håpar kan vere det aktuelle området. Som ekspertar på feltet, har dei nokre spor og gå etter, slik som bergtype og plassering, men dei har enda ikkje funne noko.

– For 6000 år sidan, var havnivået mellom 15 og 25 meter høgare. Og vi leitar derfor i området på rundt 20 meter over havnivå, fordi det gjerne var ved havet dei laga helleristningar. Dei åpne berga egna seg til dette, fortel dei og peikar på linjene i eit berg. Det er vanskeleg å skilje naturlege furer i berget, frå kunst frå steinalderen. I alle fall for eit utrent auge.

– Det ein kan sjå etter er litt meir abstrakte linjer, kanskje noko som liknar på eit eller anna, eller berre noko ein synst skil seg ut, seier dei og legg til at dei håper nokon der ute sit på noko som kan hjelpe dei.

Ber om tips

– Veit ein noko om området eller kor steinmassen kjem frå, eller har ein sett noko interessant, så ta kontakt med fylkeskommunen, så sjekkar vi det ut. Vi tek kvar vesle ting med det største alvor, seier dei og kjem med eit viktig poeng.

– Det er jo ikkje arkeologane som har gjort dei fleste funna, men nettopp lekmenn. Vi håpar nokon kan hjelpe oss, seier dei og gir oss eit interessant faktum.

– Helleristningar gir kanskje litt feil inntrykk. Det ein kallar for nettopp helleristningar, og som ein gjerne trur er rissa inn i berget, er faktisk hogd med meisel, røpar Lødøen.