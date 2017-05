Tilrår utsetting av skulenedlegging

Saka har vore ute på offentleg høyring, og den opphavelege tilrådinga var å legge ned Liabygda skule allereie frå 1. august i år.

I høyringsdokumentet var tilrådinga å sende Liabygda-elevane med ferja over til Ringstad skule i Stranda tettstad.

Saka skal til første politiske handsaming i Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) den 16. mai. Deretter er handsaming i formannskapet den 22. mai, før kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka i juni.

Sterke reaksjonar i Liabygda

Høyringsdokumentet vekte sterke reaksjonar i Liabygda då det vart kjent, mellom anna var fleire foreldre kritiske til at alternativa om samarbeid med anten Norddal eller Stordal ikkje var tilstrekkeleg utgreidd i høyringsdokumentet.

I tillegg var det ei utbreidd oppfatning at spørsmålet om skuleskyss av elevane ikkje var tilstrekkeleg klart omtala i høyringsdokumentet.

Det har kome ni høyringsuttaler som gjeld Liabygda skule i saka. Buss/reiseavstand vert nemd av alle, og Norddal/Stordal som alternativ likeså.

I utgreiinga til HOK er skyssalternativa nærmare utgreidd. I utgreiinga til HOK-møtet skriv rådmannen at ein skal ha ei konkret vurdering knytt til den enkelte elev, alder og modning for å avgjere om skulevegen er særleg farleg, og at dette er ei formulering frå direktoratet si tolkning av regelverket.

- Med andre ord skal det vere tilsyn så lenge elevane sin alder og modning tilseier det, men kjem det år der det ikkje er elevar frå dei yngre klassane osb. er det ikkje naudsynt med tilsyn. Dette må vurderast kontinuerleg, skriv rådmannen i innstillinga til HOK.

Eit prisoverslag for frakt med buss, vert stipulert til 445.000 kroner per skule år.

- Rådmannen ser det som tilstrekkeleg med tilsyn ved bytte av transportmiddel og overfart med ferje, står det i tilrådinga.

Kjøp av skuleplass i anna kommune, i dette høvet Norddal eller Stordal, er stipulert i saksutgreiinga.

For Stordal er kostnaden per elev anslått til 100. 851 kroner per elev, for Norddal er talet 161. 058 kroner per elev. Utgifter til spesialundervisning og skuleskyss kjem i tillegg.

Kostnad med forventa elevtal i Liabygda for kjøp av skuleplass i anna kommune vil då bli mellom 1. 700.000 kroner til 3.100.000 kroner kvart år.

- Rådmannen kan vanskeleg sjå at Stordal og Norddal kommuner ønskjer å sitte igjen med utgifter på skuleplassar for elevar tilhøyrande i Stranda kommune, skriv rådmannen.

Geiranger og Sunnylven uendra

Tilrådinga frå rådmannen til HOK om Geiranger og Sunnylven skuler, er uendra frå høyringsdokumentet. I høyringsdokumenta vart både Geiranger og Sunnylven skuler tilrådd vidareført som i dag, og dette er òg tilrådinga frå rådmannen til HOK.