Ønsker prinsippvedtak

Dette kjem fram i ei pressemelding sendt ut av Storfjordsambandet AS i dag, fredag.

Samband i tre delar

Storfjordsambandet er eit vegprosjekt i tre delar - det er tunellen mellom Hole og Engeset, bru som skal erstatte ferjesambandet Magerholm-Sykkylven og ny vegtrasè frå Storfjorden til Digernes.

- Vi har to moglege vegar til målet om realisering. Anten må vi inn på prioriteringslista til fylket, eller kvalifisere oss som sjølvfinansierande vegprosjekt, seier Langlo.

Nordøyvegen og Trollheimforbindelsen på Nordmøre er dei to prosjekta fylket no har på prioriteringslista, og Storfjordsambandet meiner det vil gå år før fylkeskommunen har økonomi til å gripe fatt i ytterlegare store samferdsleprosjekt.

- Difor har vi ingenting å tape på å undersøke den andre vegen til målet, om prosjektet kan vere sjølvfinansierande. Vi har eit solid trafikkgrunnlag som styrkar ei slik moglegheit. Samstundes har vi ei krevjande fjordkryssing som må verte utgreidd, seier Langlo.

Prinsippavgjerd

Fylket skal i nær framtid avklare kva prinsipp ein vil leggje til grunn for å rekne vegprosjekt som sjølvfinansierande.

- Vi voner og trur at fylket vil kome med ei slik avklaring innan hausten. Når vi veit krava, kan vi starte utgreiingane i tråd med desse. Difor vil vi nytte tida fram til avklaringa kjem til å få oversikt over kva dei mest opplagde utgreiingane vi har behov for vil koste. Dette er til dømes kostnadsoverslag på brua, finansieringsløysingar, bompengegrunnlag og liknande, seier Langlo.