Turen har fått merkinga blå, noko som betyr at turen er litt meir krevjande enn ein trilletur/tur i lett terreng. Her er det relativt bratt oppover. Ikkje langt - men nok til at du kjenner det godt i beina. Turen slakker deretter ut.

Turen egnar seg ikkje for rullestolbrukarar eller barnevogn, og er på vel 2, 2 kilometer ein veg. Slett ikkje ein lang tur.

Løna når du kjem fram er ei beint ut framifrå utsikt over Sunnylvsfjorden og Hellesylt. Og om du ikkje høyrer Sissel Kyrkjebø kviskre deg i øyra om "Vestland, Vestland" når du står der - då er det noko gale.

Nausane er området kor Korsbrekke-gardane tidlegare hadde sæter - bygningane er vekke, men ein kan framleis sjå spor etter tuftene.

Tilkomst først: Du køyrer ned mot Hellesylt sentrum, og når du har køyrt gjennom Hellesylt-porten ser du Formvac-bygget på di høgre side. Parker bilen der, og gå rett fram. Du ser ein annan tur rett fram, men du skal halde deg til venstre langs ein asfaltert gangveg til ei løe. Der startar Nausane-turen, som er godt merka med Stikk ut-skiltet.

Deretter gjeng det oppover. Det er ei godt merka rås, med raudmarkering på steinar og tre undervegs. Null problem å finne fram, om du aldri har vore på denne turen. Igjen skal Sunnylven IL sine frivillige ha ros for god tilrettelegging.

Eg gjekk til eg kom til ein knaus kor to bekkar kjem saman langs Kremmargjølet, og tok meg ein rast etter å ha klyvd i alt for tjukke bukser og lestar. Når snøsmeltinga startar for fullt, er det ein fin plass å ta seg ei skive på. Og eg fann til og med nokre kjuker i nærleiken - dei er ikkje etbare, men dei er utmerket til garnfarging. Liten digresjon der altså.

Det var nokre våte parti undervegs - men eg gjekk turen heilt i byrjinga av mai, så det er ikkje våtare enn at gode tursko tek unna.

Det var akkurat på denne lille knausen det gjekk gale. For lat meg innrømme det først som sist: Tolmod er ikkje ein av mine dyder. Så eg fann ut eg skulle ta ein snarveg. Det såg ut som eg skulle lukkast med det, jamfør kartet.

Godt råd: Ikkje prøv på det same. Eg sleit meg halvvegs opp til Røbben, rett opp, og det er ikkje dit du skal. Følg råsa, du - og ho går mot søraust.

Etter litt speiding oppe på ein knaus etter råsa, fann eg ho igjen - og heldt meg lydig til merkinga heilt til eg kom til eit flatt område kor eg såg rett ned på posten. Deretter bar det i fint driv ned til postkassa for å skrive seg inn og få tak i koden, og sjølvsagt knipse høveleg mange bilete av utkikkspunktet.

Utsikta denne gnistrande fine maidagen gjorde turopplevinga for meg - då var all klyvinga gløymt på eit augneblink. Og medlemmar av Sunnylven idrottslag må sjølvsagt hugse å skrive seg inn i turboka som står på hi side av Stikk ut-posten.

Råsa ned til Hellesylt igjen er både skilta og godt merka - og den var selvfølgeleg ei heilt anna rås enn eg brukte for å kome opp. Eg har alle intensjoner om å gå turen på nytt igjen, og då følger eg råsa som faktisk er avmerka på kartet....

Velsigninga med å ha gått turen stort sett i oppoverbakke, er at det går veldig fort å kome seg ned igjen!