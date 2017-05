Ny reiselivssjef i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre opplyser i ei pressemelding at dei har tilsett Tom Anker Skrede (41) som ny reiselivssjef.

Skrede tek over etter Geir S. Vik, som fråtrer stillinga 30. juni for å begynne som ny administrerande direktør i Aalesunds Fotballklubb.

– God kjennskap til næringa

Skrede kjem frå stillinga som Marknadssjef i destinasjonsselskapet, ei stilling han har hatt sidan januar 2013.

Han er utdanna Diplommarknadsførar med spesialisering innan Marknadsføring, Internasjonalisering og Leiing frå Norges Markedshøyskole (NMH).

– Skrede kjenner destinasjonsselskapet godt, og har god kjennskap til reiselivsnæringa både lokalt og dei ulike samarbeidspartnarane i inn- og utland. Tom har gjennom fire år i selskapet gjort ein god jobb, og det ligg godt til rette for å kunne vidareføre selskapet og reiselivet i ei god retning framover under Skrede si leiing, seier styreleiar Bjarne Rekkedal.

– Vi fekk mange gode søkarar til stillinga, og styret har leia ein prosess fram til tilsettinga. I Tom Anker Skrede får vi ein dyktig leiar som kjenner reiselivet godt, og vi er svært tilfreds med tilsettinga av ny reiselivssjef, legg han til.

Fokus på merkevarebygging

Den nye reiselivssjefen uttaler at fokuset framover blir å halde fram utviklinga og posisjonen av selskapets merkevare, men viktigast av alt regionens merkevare som ”The Adventure Capital of the Fjords”.

– Dette får vi best til gjennom samarbeid og lik forståing mellom alle partar og involverte i reiselivet på Sunnmøre. Vi har ein heilt unik og spektakulær region for turisme, men produkt og destinasjonar må framleis utviklast med felles mål, strategiar og forståing om vi også i framtida skal vere blant de beste reisemåla i verda, seier Skrede.