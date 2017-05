Bagasjerom-loppemarknad

I år er det planlagt to Strandalaurdagar: 10 juni og 2. september – sistnemnde som erstatning for Strandadagane.

Laurdag 10. juni blir det blant anna loppemarknad frå bil i Stranda sentrum.

– Våren er ei fin tid å rydde på og no har du moglegheit til å fylle bagasjerommet, ta med eit campingbord og så er du klar for sal, skriv Stranda Frivilligsentral på Facebook.

Dei legg til at det ikkje er tillate med kommersielt sal av nye produkt på bagasjeromsmarknaden, og at om ein ønskjer å vere med kan det vere lurt å melde seg på for å vere sikra ein plass.

– Stranda sentrumsforeining lokkar med ulike aktivitetar så ei tur til Stranda denne dagen kan vere lurt!, skriv Frivilligsentralen.