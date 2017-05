Delar av Stavbrekkfonna har gått

Ifølgje NVE sin varslingsteneste regObs gjekk den austlege delen av Stavbrekkfonna natt til 16. mai.

No ventar ein på at også vestflanken skal kome ned. Først då kan Statens vegvesen halde fram arbeidet med å brøyte fylkesveg 63 i Geiranger og opne vegen for sommaren.

Kan følgje med på webkamera

Du kan følgje med på Stavbrekkfonna gjennom vegvesenet sitt webkamera her. Fonna er snødelen som ligg om lag midt på bildet. Kameraet oppdaterer seg cirka kvart tiande minutt.

Fylkesveg 63 blei delvis opna frå Geiranger og opp til Djupvasshytta måndag.