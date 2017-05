Feriehus på farten

Interessa for bubilar i Noreg har aldri vore større. I 2016 vart det selt 3.052 av dei, fleire enn nokon gong før. Geir Holm, generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, seier trenden held fram i år. Utvalet av køyretøy er stort, men han strekar under at det er viktig å setje seg litt inn i materien før ein går til innkjøp av ein bubil.

Vekt

Eit vel så viktig punkt er førarkortet. Dei fleste har førarkort i klasse B, noko som betyr at ein har lov til å køyre bilar som veg inntil 3,5 tonn i totalvekt.

– Her må ein hugse på at nyttelasta, altså det du tar med, inngår i totalvekta. Det er kjedeleg om du har ein bil der du berre har lov til å ta med eit par brusflasker før du passerer maksvekta. Differansen mellom det bilen veg og 3,5 tonn, er det du kan ta med deg, inkludert sjåfør og passasjerar.

Skal ein ha ein tyngre bil, må ein utvide førarkortet til C1, også kalla lett lastebil, som gjeld inntil 7,5 tonn.

– Folk flest kjøper bilar som kan køyrast med vanleg førarkort, og folkebubilen kostar i snitt mellom 850.000 og 900.000 kroner, seier Holm.

Geir Svardal, journalist i bubil-bilag til Vi Menn, har vore bubileigar sidan 2012.

– Eg gjekk vegen om ein brukt bubil først for å finne ut om dette var noko for meg. Ein annan moglegheit er å leige i ein veke eller to. Da slepp du å bla opp ein million for noko som viser seg å ikkje passe deg. Svært mange blir bitne av basillen etter å ha prøvd det.

Han trekkjer òg fram det han kallar innstegsbubilane, som kostar frå 650.000 til 800.000 kroner.

Merket ikkje viktig

– Innstegsbubilane er bygde i lite påkosta materiale med færre alternativ når det gjeld utstyr og stoff, men er fullgode bubilar. Som eit alternativ kan ein gå for ein fem til seks år gammal påkosta premiumbil til same prisen. Dei fleste kjøper nok likevel ein heilt vanleg midt-på-treet-bubil. Eg meiner det ikkje er noko poeng å vere opptatt av merke. Det viktige er å finne ein bubil som passar til dine ønske og behov.

Svardal strekar òg under kor viktig det er å setje seg inn i vektrammene og ha nok tillate maksimal nyttelast.

– Mange blir sjokkerte over kor fort ein kjem opp i ulovleg vekt når ein pakkar inn folk, campingutstyr og bagasje og har fulle vasstankar og gassflasker. Hugs at vekta ut frå bubilforhandlaren kan vere mykje høgare enn den opphavleg oppgitte vekta på ein tom bubil, seier Svardal.

Rådet hans er å sjekke om alt av påmontert ekstrautstyr er med i tombil-vekta som du får oppgitt hos forhandlaren.

Interiøret

Undersøkingar viser at eigarane bruker bubilen 40 døgn i året i gjennomsnitt. Da er sjølvsagt interiøret viktig. Geir Holm seier at den innvendige designen har vorte meir og meir inspirert av båtdesign, der løysingane både skal vere praktiske og sjå bra ut.

Eit sentralt element her er sengene.

– Her er det to løysingar. Dobbeltseng som er midtstilt bak, som ein kan gå seg rundt, eller to enkeltsenger med midtgang. Folk vil gjerne ha same komforten som dei har heime. I tillegg er det gjerne ein senkeseng framme, som ein kan bruke når ein skal ha med seg fleire, seier Holm.